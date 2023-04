Com Vinicius Júnior decisivo, Real Madrid confirma favoritismo e vence o Chelsea na Champions

Time de Carlo Ancelotti abriu uma boa vantagem na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões

EFE/Juanjo Martín Jogadores do Real Madrid comemoram vitória sobre o Chelsea na Liga dos Campeões



O Real Madrid confirmou o favoritismo ao vencer o Chelsea por 2 a 0, nesta quarta-feira, 12, no Santiago Bernabéu, em duelo válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões 2022/23. O atacante Vinicius Júnior, mais uma vez, foi importantíssimo na construção do resultado. Ainda no primeiro tempo, o brasileiro aproveitou cruzamento de Carvajal e exigiu linda defesa de Kepa. No rebote, Karim Benzema completou para as redes, abrindo o placar. Já na segunda etapa, o “Malvadeza” serviu Asensio, que acertou belo chute colocado para ampliar a vantagem. Além de demonstrar superioridade desde o início, o time de Carlo Ancelotti ainda teve a vida facilitada aos 13 minutos do segundo tempo, quando ficou com um homem a mais, graças a expulsão de Ben Chilwell. Com o resultado, os madrilenos avançam às semifinais até mesmo com uma derrota pelo placar mínimo, na próxima terça-feira, 18, no Stamford Bridge. Os “Blues” precisam ganhar por três gols de diferença para passar de fase. Um triunfo dos londrinos por dois tentos leva a disputa às penalidades.