Premier League adia Everton x Manchester City após surto de coronavírus

No feriado de Natal, o atacante Gabriel Jesus e outros jogadores do time de Pep Guardiola já haviam testado positivo para Covid-19

Miguel A. Lopes/EFE A partida entre Everton e Manchester City foi adiada por conta de um surto do novo coronavírus



A Premier League, responsável por gerir o Campeonato Inglês, decidiu adiar a partida entre Everton e Manchester City, que estava marcada para as 17 horas (de Brasília) desta segunda-feira, 28, e que seria válida pela 16ª rodada. O motivo da suspensão foi o surto de casos de Covid-19 no time treinado por Pep Guardiola, que já havia registrado quatro jogadores infectados pelo novo coronavírus no Natal, sendo o brasileiro Gabriel Jesus um deles.

Através de comunicado oficial, os dois clubes informaram a decisão da Premier League e destacaram o temor do novo coronavírus se espalhar ainda mais entre atletas e funcionários. O Manchester City, inclusive, anunciou que irá fechar o campo principal do time por período indeterminado.

O Everton vem fazendo excelente campanha no Campeonato Inglês, ocupando a segunda posição com 29 pontos, três a menos que o rival Liverpool. O Manchester City, por sua vez, tropeçou bastante no começo do torneio, mas está se recuperando e já é o segundo colocado, com 26 pontos.