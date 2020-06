Premier League autoriza cinco substituições para o restante do Campeonato Inglês

Divulgação MCFC Gabriel Jesus durante partida do Campeonato Inglês



A Premier League anunciou, na manhã desta quinta-feira (4), que os times britânicos estarão autorizados a realizar cinco substituições durante as partidas do Campeonato Inglês 2019/20, que será retomado na metade deste mês. As equipes, no entanto, só poderão interromper o jogo três vezes para promover as alterações.

A medida foi sugerida pela Fifa e aprovada pelo Comitê Internacional das Associações de Futebol (IFAB, na sigla em inglês), no começo de maio. A ideia visa ajudar os times com a maratona de jogos após a pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

Neste momento, os clubes estão se preparando para o reinício do Campeonato Inglês, marcado para o dia 17 de junho, com jogos entre Aston Villa x Sheffield United e Manchester City x Arsenal .

Paralisado desde março devido à pandemia de Covid-19, o Campeonato Inglês tem como líder o Liverpool, que possui 25 pontos a mais que o Manchester City. Leicester e Chelsea, atualmente, completam o grupo de classificação para a próxima Champions League.

Já Norwich, Aston Villa e Bournemouth são os três últimos colocados e estão dentro da zona de rebaixamento para a segunda divisão.