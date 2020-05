Premier League anuncia mais 3 casos de infecção pelo novo coronavírus

Reprodução Ederson falhou em clássico entre Manchester United e Manchester City



A Premier League, liga que organiza o Campeonato Inglês, anunciou nesta quarta-feira (27) que, em 1.008 testes de diagnóstico para o novo coronavírus em jogadores e funcionários dos clubes participantes, quatro resultados foram positivos.

De acordo com a entidade, as infecções foram registradas em três diferentes equipes, mas as identidades das pessoas que estão com o patógeno no organismo não serão divulgadas.

Na semana passada, em 1.750 testes realizados, foram oito casos positivos. Anteontem, a entidade veiculou a informação de mais dois diagnósticos.

Todos os que são detectados com a infecção pelo novo coronavírus são obrigados a passar por período de isolamento de sete dias, para, em seguida, serem submetidos a novo exame.

Nesta quarta-feira, representantes dos 20 clubes que disputam o Campeonato Inglês aprovaram por unanimidade a autorização para que haja contatos entre jogadores nos treinamentos.

Além disso, a Premier League anunciou que aumentará o número de testes de diagnóstico que os clubes recebem de 50 para 60. Além disso, serão duas rodadas de exames por semana.

Nesta quinta-feira, os dirigentes voltarão a se reunir, em encontro que pode determinar a data definitiva para a volta do Campeonato Inglês.

*Com EFE