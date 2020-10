Premier League pede ao governo britânico o retorno do público aos estádios

A liga argumenta que “seria justo” que o esporte fosse tratado da mesma forma que outros tipos de eventos, como shows, por exemplo, que admitem a presença de público à distância física

Rui Vieira/EFE Os jogos do Campeonato Inglês não estão recebendo público devido à pandemia do novo coronavírus



Os clubes da Inglaterra querem os torcedores de volta aos estádios. E este desejo foi levado nesta quinta-feira, 08, pelo presidente executivo da Premier League, Richard Masters, até o conhecimento do governo britânico. A ideia inicial era de que o retorno dos espectadores fosse autorizado a partir de 1º de outubro, mas, com o aumento do número de casos de Covid-19, a possibilidade foi descartada pelas autoridades do Reino Unido.

Nesta semana, vários clubes escreveram uma carta pedindo para que a decisão seja reconsiderada, apontando que a falta do dinheiro vindo das bilheterias causaria um impacto econômico enorme. Em entrevista ao jornal The Times, Masters afirmou que “seria justo” que o esporte fosse tratado da mesma forma que outros tipos de eventos, como shows, por exemplo, que admitem a presença de público à distância física.

“É uma boa notícia o que está sendo feito com os eventos culturais. Estamos vendo o retorno dos eventos com os espectadores e acreditamos que o futebol deva fazer o mesmo”, afirmou o dirigente, que destacou o fato de que outros esportes, como o tênis, já estão tendo a presença de público. Antes do início da temporada, vários testes com torcedores foram realizados em amistosos, mas todos os planos foram paralisados devido ao aumento de casos de infecções no Reino Unido.

