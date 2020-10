Lendário, criador do pênalti de ‘cavadinha’ está na UTI com Covid-19

O ex-jogador ficou mundialmente conhecido pelo pênalti que converteu na final da Eurocopa, em 1976, em que a seleção da República Tcheca derrotou a Iugoslávia nas penalidades

Toni Garriga/EFE O tcheco Antonin Panenka foi o criador do pênalti 'de cavadinha'



O ex-jogador de futebol tcheco Antonin Panenka, inventor do pênalti com “cavadinha”, foi internado na UTI de um hospital de Praga, após ter sido infectado pelo novo coronavírus. A informação foi revelada nesta quarta-feira, 07, pelo Bohemians, antigo time do lendário meia. “Ainda não comentaremos sobre o estado de saúde dele”, diz a nota divulgada nas redes sociais pelo clube que o ex-jogador defendeu entre 1968 e 1981.

Panenka é muito lembrado pelo inconfundível bigode, mas principalmente pelo pênalti que converteu na final da Eurocopa, em 1976, em que a seleção da República Tcheca derrotou a Iugoslávia, justamente em título definido nos tiros da marca fatal. “Eu já vinha praticando há dois anos antes. Acabei vendo que todos os goleiros estavam sempre pulando para cima e para baixo, por isso seria bom bater no meio”, contou o ex-jogador. O estilo de cobrança de pênalti, que no Brasil é mais conhecido como “cavadinha”, em grande parte do mundo foi batizado como Panenka, em homenagem ao tcheco.

*Com informações do Estadão Conteúdo