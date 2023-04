Premier League proíbe patrocínio de sites de apostas nas camisas dos clubes

Medida passa a valer a partir das temporada 2025/2026 do Campeonato Inglês

EFE/EPA/Adam Vaughan Liverpool e Leicester durante partida do Campeonato Inglês



A Premier League anunciou nesta quinta-feira, 13, que firmou um acordo com os clubes do Campeonato Inglês para reduzir a publicidade de jogos de azar. Em comunicado, o órgão informou que, a partir da temporada 2025/2026, as equipes vão retirar a publicidade de sites de apostas esportivas na parte da frente das camisas. De acordo com a entidade, a medida segue uma ampla consulta envolvendo o Departamento de Cultura, Mídia e Esporte como parte da revisão contínua da atual legislação de jogos de azar. A Premier League também está trabalhando com outros esportes no desenvolvimento de um novo código para patrocínio de jogo responsável. O anúncio visa também conter o aumento de Ludopatia, condição médica caracterizada pela compulsão de uma pessoa por jogos de azar.