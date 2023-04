Palmeiras e Água Santa dominam seleção do Campenato Paulista; confira

Premiação ainda coroou Raphael Veiga como o craque da galera e Bruno Mezenga como craque do interior

JEFFERSON AGUIAR/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Finalistas emplacaram cinco membros na seleção do Paulistão; Red Bull e Corinthians também tiveram representantes



Um dia depois de finalizado o Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol – FPF realizou a premiação e elegeu a seleção do torneio, craques, artilheiros e revelação. Recém-contratado pelo Corinthians, Chrystian Barletta foi eleito a revelação do Estadual aos 21 anos. Ele defendeu o São Bernardo. Giuliano Galoppo (São Paulo) e Róger Guedes (Corinthians) empataram como artilheiros do Paulistão com 8 gols cada, mesmo ambos sendo eliminados nas quartas de final. O craque do interior foi entregue para Bruno Mezenga, destaque do Água Santa. O craque da galera e craque do campeonato foram para Raphael Veiga, do Palmeiras. Na seleção, os dois craques estiveram presentes. Renato Augusto (Corinthians) e Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino) foram os únicos fora dos finalistas.

Confira a seleção do Paulistão 2023:

Goleiro: Weverton (Palmeiras)

Zaga: Juninho Capixaba (Red Bull), Didi (Água Santa), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Reginaldo (Água Santa)

Meio de campo: Luan Dias (Água Santa), Zé Rafael e Raphael Veiga (Palmeiras) e Renato Augusto (Corinthians)

Ataque: Bruno Mezenga (Água Santa) e Rony (Palmeiras)

Técnico: Thiago Carpini (Água Santa)