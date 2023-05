Presidente da LaLiga compara racismo contra Vinicius Júnior com ataques a CR7 e Messi

Tebas, por outro lado, pediu desculpas por entrar em conflito com o brasileiro e se mostrou favorável a punir os clubes da Espanha com a perda de pontos na tabela de classificação

Presidente da LaLiga, entidade que organiza o Campeonato Espanhol, Javier Tebas voltou a polemizar após os casos de racismo contra Vinicius Júnior. Depois de chamar os ataques de episódios “isolados”, o dirigente comparou os cânticos discriminatórios contra o brasileiro com os insultos sofridos por Cristiano Ronaldo e Lionel Messi – o craque português brilhou no Real Madrid, enquanto o argentino é o maior ídolo da história do Barcelona. “Vinicius é hoje um dos ou o melhor jogador que temos em nossa competição. E está sendo alvo dos racistas, dos intolerantes. Quanto maior o destaque, maior a quantidade de insultos. O mesmo aconteceu com Cristiano Ronaldo e Messi. Num caso por questões homofóbicas e no outro por deficiência intelectual”, declarou o mandatário, em entrevista coletiva.

Tebas, por outro lado, pediu desculpas por entrar em conflito com Vinicius Júnior e se mostrou favorável a punir os clubes da Espanha com a perda de pontos na tabela, algo que não está previsto no regulamento. “A sanção de tirar pontos não existe na legislação espanhola. Seria bom pensar na perda de pontos (para o racismo)? Creio que sim. Isso seria bom poder introduzir. Com o regime atual de sanções, queremos mais competências para nós. Temos que pensar no futuro. Contra o racismo é fundamental lutar todo dia”, declarou. Vítima de racismo no jogo contra o Valencia, o atacante brasileiro viu o time rival ser multado e ter parte do seu estádio, o Mestalla, ser interditado.