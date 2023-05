Quatro presos por crime de ódio contra Vinicius Júnior são liberados e impedidos de frequentar estádios na Espanha

Quarteto é suspeito de ter pendurado um boneco com o uniforme do brasileiro em uma ponte de Madri

EFE/Emilio Naranjo Vinicius Júnior durante partida do Real Madrid



Os quatro homens presos por supostamente terem pendurado um boneco com o uniforme de Vinicius Júnior em uma ponte de Madri, em janeiro deste ano, foram liberados pelas autoridades espanholas nesta quinta-feira, 25. Como medida cautelares, os suspeitos foram impedidos de entrar em contato com o atacante do Real Madrid e também vetados dos estádios na Espanha. O quarteto, formado por jovens de 19 a 24 anos, também foi proibido de se aproximar de qualquer estádio da LaLiga, órgão que rege o Campeonato Espanhol – eles precisam manter distância de 1 km das arenas. Segundo o jornal “Marca”, os homens permanecerão sendo investigados e podem pegar até 4 anos de prisão por crime de ódio grave. Na última terça-feira, a polícia local também havia detido três torcedores do Valencia por cânticos racistas contra o brasileiro. O trio, porém, também foi soltado com a obrigação de comparecer ao Tribunal no decorrer da apuração. O Ministério do Esporte, por sua vez, também começou a análise dos vídeos do incidente no Mestalla na última segunda-feira.