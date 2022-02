Presidente da Uefa chama Barça, Real e Juve de ‘terraplanistas’ por insistência com Superliga

Aleksander Ceferin disse que o movimento dos gigantes, realizado em abril do ano passado e com duração de apenas 48 horas, tirou seu sono

Reprodução/UEFA Aleksander Ceferin não economizou nas críticas ao trio Barcelona, Real Madrid e Juventus



Presidente da Uefa, Aleksander Ceferin concedeu entrevista ao “Journal du Dimanche”, da França, e relembrou a polêmica sobre a Superliga Europeia, quando 12 dos principais clubes do Velho Continente tentaram criar um campeonato que substituiria a Liga dos Campeões da Europa. De acordo com o mandatário, o movimento dos gigantes, realizado em abril do ano passado e com duração de apenas 48 horas, tirou seu sono. Na conversa com o veículo de comunicação francês, no entanto, Ceferin condenou dirigentes de Barcelona, Real Madrid e Juventus, que insistem em fundar a liga. Sem papas na língua, ele os comparou com terraplanistas.

“Foi uma altura particularmente complicada em que estava ao telefone desde as sete da manhã até à meia-noite. Aquilo era uma coisa que estava a ser preparada desde 2019, estavam confiantes que os 12 clubes iam manter esta cisão e isso ia levar os outros a seguir, acabou por durar 48 horas”, disparou o esloveno, frisando que o projeto está morto. “Eles [Barcelona, Juventus e Real Madrid] ainda acreditam na Superliga Europeia, mas é como quem acha que a terra é plana”, acrescentou Aleksander Ceferin.

Apesar dos ataques, o líder da Uefa negou qualquer problema com o trio. “Nunca mais falei com eles, mas não tenho nenhum problema com Barcelona, Juventus e Real Madrid. São três grandes clubes, históricos que eu respeito e estou disposto a falar com eles, como parte de uma solução melhor para o futebol europeu. Contudo, tudo o que me chega são processos judiciais”, finalizou Ceferin, que chegou a abrir um processo disciplinar contra os gigantes da Espanha e a Velha Senhora. Até o momento, porém, nenhuma agremiação foi punida.