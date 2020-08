Presidente do Barcelona promete anunciar mudanças ‘nos próximos dias’

Time sofreu uma goleada histórica por 8 a 2 nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Bayern

A goleada de 8 a 2 para o Bayern de Munique desencadeou uma crise no Barcelona. O presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu, afirmou nesta sexta que algumas decisões que já estavam planejadas “antes do retorno da Liga dos Campeões e algumas outras” serão antecipadas para “os próximos dias”.

“É uma noite muito difícil, e sinto muito por todos os sócios e pelo clube que representamos. Parabenizo o Bayern de Munique. Não estivemos à altura de nossos padrões ou da partida”, disse o dirigente no Estádio da Luz, em Lisboa, logo após o duelo.

Em relação às declarações do zagueiro Piqué, que pediu mudanças estruturais no clube, Bartomeu admitiu que ele está certo – “é por isso que as decisões serão tomadas”, disse. O dirigente, porém, não quis revelar quais serão as mudanças e se uma antecipação nas eleições está entre elas. “Hoje é um dia para refletir, para estar com muita tristeza, e não para tomar decisões no calor do momento”, frisou.