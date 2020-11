Presidente do COI diz que Maradona era ‘alma atormentada, mas deleitou o mundo’

Thomas Bach se pronunciou após a morte do ex-jogador nesta quarta-feira, 25

Site Oficial de Diego Maradona / Reprodução Diego Maradona faleceu nesta quarta-feira



O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, se pronunciou nas redes sociais sobre a morte de Diego Maradona e o definiu como “uma alma atormentada” que encantou o mundo como jogador de futebol. O eterno craque argentino está na lista de grandes atletas que nunca participaram dos Jogos Olímpicos, como Pelé, Kareem Abdul-Jabbar e Bjorn Borg. “Adeus Diego. Uma maravilha de todos os tempos. Você foi uma alma atormentada, mas deleitou o mundo inteiro com suas habilidades futebolísticas únicas. RIP (sigla em inglês para “descanse em paz”)”, escreveu o dirigente.

Maradona faleceu no fim da manhã desta quarta-feira, 25, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. No dia 03 de novembro o ex-jogador passou por uma cirurgia no cérebro por causa de um hematoma subdural. Um dia depois, a equipe médica informou que a cirurgia foi bem sucedida e o coâgulo foi removido com sucesso. Desde que teve alta, no dia 11, Maradona estava se recuperando em casa com auxílio de profissionais de saúde.

*Com informações da EFE