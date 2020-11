Ronaldo lamenta a morte de Maradona: ‘Amigo que me inspirou desde moleque’

Veja o que o ‘Fenômeno’ falou sobre a morte do maior ídolo da história do futebol argentino

Reprodução/Twitter/Ronaldo Nazário Ronaldo lamentou a morte de Maradona



Ronaldo Nazário demonstrou comoção como a morte de Diego Armando Maradona, na tarde desta quarta-feira, 25, em Tigre, na Argentina. Por meio do seu Twitter, o Fenômeno, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, lamentou a notícia e afirmou que se inspirou no argentino, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Os dois disputaram juntos a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Foi a última da lenda argentina, a primeira do craque brasileiro. Maradona deixou aquele Mundial depois de seu exame antidoping ter testado positivo para efedrina. Ronaldo se sagrou campeão do torneio, mas sem entrar em nenhuma partida.

“Que dia triste para nós, amantes do futebol. Nosso esporte perde um dos seus maiores ídolos. Eu perco um grande amigo, cujo talento me inspirou desde moleque. Consternado pela sua partida, mas grato pelo encontro da minha história com a sua, em vida. El Pibe, seu legado é eterno. Sua magia em campo jamais será esquecida. Descanse em paz, meu amigo”, escreveu o Fenômeno.