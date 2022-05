Príncipe William manifesta apoio a jogador inglês que se assumiu homossexual

Membro da Família Real britânica disse que Jake Daniels, do Blackpool, foi corajoso ao ‘quebrar barreiras’ e relembrou que o futebol é para todos

Reprodução/ Twitter @BlackpoolFC Jovem de 17 anos se declarou gay nesta segunda-feira, 16, em postagem nas redes sociais



O príncipe William manifestou apoio ao atacante Jake Daniels, do Blackpool, que decidiu se assumir gay na segunda-feira, 16. O membro da Família Real britânica diz esperar que a atitude do jogador de 17 anos sirva de inspiração para outros jovens atletas na luta contra o preconceito. “O que Jake fez exige coragem e esperamos ajudar a quebrar barreiras que não têm lugar em nossa sociedade”, escreveu William em seu perfil no Twitter, nesta terça-feira, 17. “Espero que sua decisão de falar abertamente dê aos outros a confiança para fazer o mesmo. O futebol deve ser um jogo para todos”, concluiu. Daniels é o primeiro jogador profissional de futebol masculino em atividade na Europa a falar abertamente sobre a sua homossexualidade desde Justin Fashanu, em 1990. Jake afirma que gostaria de se tornar um modelo para outros jovens que, assim como ele, não se sentem confortáveis em comentar o assunto por temerem ser vítimas de homofobia. Quem também manifestou apoio a Daniels foi o ex-lateral Gary Neville, ídolo do Manchester United e com longa passagem pela seleção inglesa. Para ele, a decisão do jogador do Blackpool “ficará na história” e pode ajudar a mudar a cultura do vestiário no futebol masculino.

“Foi preciso uma coragem incrível para fazer o que ele fez. Em um vestiário, parece impensável anunciar que você é gay. Não consigo imaginar o quão difícil isso tem sido.”, disse Neville no programa Monday Night Football, do canal Sky Sports. “O jogo não lidou bem com essa questão. Um vestiário pode ser um lugar malvado, você pensa nas cerimônias de iniciação, na pressão dos colegas e na vulnerabilidade que você tem. A maneira como Jake falou foi absolutamente incrível”. Em novembro do ano passado, o lateral Josh Cavallo, do Adelaide United, da liga australiana, também se revelou homossexual e recebeu apoio de figuras importantes como do técnico do Liverpool, Jürgen Klopp.

