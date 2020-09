PSG confirma que lateral titular rompeu ligamento do joelho esquerdo

O jogador se machucou na última quarta-feira, na vitória por 1 a 0 sobre o Metz, pelo Campeonato Francês

Julien de Rosa/EFE Juan Bernat em ação no jogo entre PSG e Olympique de Marseille



O Paris Saint-Germain anunciou nesta quinta-feira, 17, que o lateral-esquerdo Juan Bernat rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, mas não detalhou o tempo de recuperação necessário. O lateral, de 27 anos, lesionou-se na última quarta-feira, 16, na vitória por 1 a 0 sobre o Metz, pelo Campeonato Francês, e teve o rompimento do ligamento confirmado no exame realizado nesta manhã.

Já o atacante Kylian Mbappé, diagnosticado com Covid-19 no dia 7 de setembro, continua a treinar individualmente. O clube também informou que o volante Marco Verratti começou a treinar de forma individual nesta manhã e deve ser reincorporado ao grupo na sexta-feira, 18, assim como o zagueiro e lateral-direito Thilo Kehrer.

*Com informações da Agência EFE