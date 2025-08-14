PSG conquista Supercopa da Uefa; veja repercussão

Equipe francesa, depois de estar perdendo por 2 a 0, empatou nos últimos minutos e foi campeã nos pênaltis

EFE/EPA/Alessio Marini PSG conquista Supercopa da Uefa



O Paris Saint-Germain conquistou a Supercopa da Uefa ao derrotar o Tottenham Hotspur por 4 a 3 nos pênaltis (2 a 2 após o tempo regulamentar) nesta quarta-feira (13), em Udine, na Itália. Os parisienses, vencedores da Champions League, perdiam para o campeão da Liga Europa por dois gols de diferença, marcados por Micky van de Ven (39′) e o capitão Cristian Romero (48′), mas conseguiram empatar graças a Lee Kang-in (85′) e Gonçalo Ramos nos últimos instantes dos acréscimos (90’+4).

Sem prorrogação, a partida foi direto para os pênaltis, e aí o PSG foi mais eficiente: Vitinha errou na primeira cobrança, mas seus companheiros acertaram depois, enquanto Van de Ven e Mathys Tel falharam pela equipe inglesa.

“Estou orgulhoso. Ainda não tivemos muita preparação, mas o futebol não é apenas uma questão física, é também mental”, disse o capitão do PSG, o brasileiro Marquinhos, ao Canal Plus.

Em entrevista ao mesmo canal de televisão francês, o técnico Luis Enrique disse que este troféu foi “importante” para o clube. “Estamos felizes pelos nossos torcedores, embora precisemos melhorar. Espero muito mais dos meus jogadores”, enfatizou.

Veja repercussão nas redes sociais do título do PSG:

A first ever UEFA Super Cup for PSG 🤩☝️ pic.twitter.com/wnjlKd0VPW — 433 (@433) August 13, 2025

*Com informações da AFP