PSG dá ‘chapéu’ no Barcelona e anuncia contratação de Wijnaldum 

Divulgação/PSG Wijnaldum acertou com o PSG até 2024



O Paris Saint-Germain deu um “chapéu” no Barcelona e anunciou nesta quinta-feira, 10, a contratação do meio-campista Georginio Wijnaldum, que ficou sem contrato após não renovar com o Liverpool. O holandês já era tratado pela imprensa europeia como reforço do clube catalão, que já estava até com exames médicos marcados com o jogador, mas que acabou assinando vínculo até 2024 com a equipe parisiense. Outro interessado no atleta de 30 anos foi o Bayern de Munique, que também ficou sem poder competir financeiramente com o PSG.

“Ingressar no Paris Saint-Germain é um novo desafio para mim”, detalhou Georginio Wijnaldum após assinar seu contrato. “Participo agora de um dos melhores cursos de formação da Europa e estou ansioso por poder trazer a minha vontade e a minha determinação para este ambicioso projeto. O Paris Saint-Germain provou seu status nos últimos anos e estou certo de que juntos, para nossos apoiadores, poderemos ir mais longe e mais alto”, comemorou o jogador, que brilhou no Liverpool. Em cinco temporadas no clube inglês, ele atuou em 237 partidas, marcou 22 gols e participou das conquistas da Liga dos Campeões da Europa (2018/19), do Mundial de Clubes (2019), do Campeonato Inglês (2019/20), entre outros títulos. Anteriormente, ele havia passado por Newcastle, PSV e Feyernoord, onde foi revelado.