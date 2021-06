Futebol feminino: São Paulo anuncia contratação de Formiga

Ícone da modalidade, a meio-campista assinou com o clube até o fim de 2022

Divulgação/ São Paulo Futebol Clube

Um dos maiores nomes do futebol feminino brasileiro estará de volta aos gramados do país. Miraildes Maciel Mota, mais conhecida como Formiga, assinou com o São Paulo até o fim de 2022. Aos 43 anos, a meio-campista chega do PSG, da França, e ganhou um belo vídeo de apresentação em que conta parte de sua história e da sua carreira profissional. Natural de Salvador, na Bahia, Formiga ficou conhecida na modalidade justamente no São Paulo, em 1997. Com a camisa tricolor fez 20 jogos, sendo 19 vitórias e um empate, e marcando sete gols. Foi campeã do Campeonato Paulista de 1997 e 1999 e do Brasileiro de 1997.

Na seleção brasileira, estreou aos 16 anos e até hoje não saiu. Já disputou seis Olimpíadas (1996, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016) e sete Copas do Mundo (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019) se tornando a maior atleta, entre homens e mulheres, a alcançar esse feito e a que mais vestiu a camisa da seleção. Nesse período conquistou duas medalhas olímpicas de prata, um vice-campeonato Mundial e três ouros Pan-Americanos. Segundo São Paulo, Formiga chega ao clube após a Data Fifa, que acontece entre os dias 7 a 15 de junho.