PSG goleia o Atlético de Madrid na estreia do Mundial de Clubes

Com boa exibição, atual campeão da Champions venceu por 4 a 0 com gols de Fabián Ruiz, Vitinha, Mayulu e Lee; equipes estão no grupo do Botafogo

Patrick T. Fallon/AFP O meio-campista sul-coreano Kang-in Lee (19), do Paris Saint-Germain, comemora com os companheiros após marcar contra o Atlético de Madrid



O Paris Saint-Germain estreou com autoridade no Mundial de Clubes 2025 ao golear o Atlético de Madrid por 4 a 0, neste domingo (15), no estádio Rose Bowl, em Los Angeles. Campeão da Liga dos Campeões, o time francês lidera o Grupo B da competição, que ainda conta com Botafogo e Seattle Sounders — justamente os adversários da próxima rodada. O PSG teve apenas uma mudança em relação à equipe que venceu a final da Champions contra a Inter de Milão: lesionado, o atacante Dembélé deu lugar a Gonçalo Ramos. Cotado para a Bola de Ouro, o francês sofreu uma lesão na coxa durante a semifinal da Liga das Nações contra a Espanha.

Desde o início da partida, o time comandado por Luis Enrique se impôs sobre os espanhóis, que pouco ameaçaram. O primeiro gol veio aos 19 minutos, em uma jogada pela direita que terminou com um chute forte de Fabián Ruiz no canto esquerdo de Oblak. Nos acréscimos da etapa inicial, o PSG ampliou em um contra-ataque finalizado por Vitinha.

No segundo tempo, o Atlético chegou a balançar as redes com Julián Álvarez, mas o VAR anulou o gol por falta de Koke no início da jogada. A situação da equipe espanhola se complicou ainda mais com a expulsão de Lenglet, aos 33 minutos, por acúmulo de cartões. Mesmo assim, Sorloth teve uma chance clara de diminuir, mas desperdiçou.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O terceiro gol francês saiu aos 42 minutos, após falha da defesa do Atlético. Griezmann tentou afastar a bola, mas acabou servindo Mayulu, que finalizou com força. Nos acréscimos, após toque de mão de Le Normand, o VAR confirmou pênalti. Lee converteu e fechou o placar. A segunda rodada do Grupo B será na próxima quinta-feira (20). Às 19h (de Brasília), o Atlético enfrenta o Seattle Sounders. Às 22h, o PSG encara o Botafogo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira