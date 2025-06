Bayern goleia Auckland City por 10 a 0 na estreia do Mundial de Clubes

Musiala, que conseguiu um ‘hat-trick’ no segundo tempo, e Olise com dois gols e três assistências, foram os destaques; equipe da Oceana é composta em grande parte por atletas semiprofissionais

Juan Ignacio Roncoroni/EFE Thomas Müller, do Bayern de Munique, comemora um gol contra o Auckland City



O Bayern de Munique estreou com goleada no Mundial de Clubes 2025. A equipe alemã não teve dificuldades para vencer o Auckland City, da Nova Zelândia, por 10 a 0 neste domingo (15), no TQL Stadium, em Cincinnati (EUA), pelo Grupo C da competição. Destaques da partida, Musiala marcou três gols no segundo tempo e Olise balançou a rede duas vezes e deu três assistências, sendo eleito o melhor em campo. Coman e Müller também marcaram duas vezes cada, e Boey completou o placar.

Com a vitória, o Bayern soma os três primeiros pontos no grupo e assume a liderança. O Auckland, que sofreu a maior goleada da história do torneio, fica na lanterna. A rodada será completada nesta segunda-feira (16), com Boca Juniors e Benfica, que se enfrentam às 19h (de Brasília), em Miami. Na próxima rodada, o Bayern encara o Boca, na sexta-feira (20), às 22h. O Auckland enfrenta o Benfica mais cedo, às 13h.

Mesmo sem todos os titulares — apenas Neuer, Stanisic, Kimmich, Olise e Kane começaram jogando —, o Bayern dominou a partida do início ao fim. Com ampla superioridade técnica e física, o time alemão chegou a abrir 4 a 0 com apenas 21 minutos de jogo. Ao fim do primeiro tempo, o placar já marcava 6 a 0. Coman abriu o marcador de cabeça aos 5 minutos. O goleiro neozelandês Conor Tracey, que trabalha com logística fora do futebol, ainda fez algumas boas defesas, mas não conseguiu conter o ímpeto do Bayern. Boey, Olise (duas vezes) e Müller (duas vezes) também deixaram seus gols antes do intervalo.

Na etapa final, o técnico Vincent Kompany poupou peças e colocou em campo o jovem Lennart Karl, de 17 anos, e o atacante Gnabry. O Bayern manteve o domínio, mas diminuiu o ritmo. Kane, artilheiro da equipe na temporada, jogou por 60 minutos, mas saiu sem marcar. Musiala entrou em seu lugar e, em apenas 12 minutos, marcou dois gols — um de fora da área e outro de pênalti. Ele ainda completou seu hat-trick no fim da partida, antes de Müller fechar a goleada.

O Auckland teve uma única chance clara com David Yoo, atacante que também é professor de educação física na Nova Zelândia, mas ele parou em Manuel Neuer. A equipe da Oceania, composta em grande parte por atletas semiprofissionais, não conseguiu reagir diante da força do atual campeão alemão.