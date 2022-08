PSG marca reunião com Neymar e Mbappé após polêmica sobre cobranças de pênalti 

De acordo com o jornal ‘L’Équipe’, participarão do encontro o diretor esportivo do clube Luis Campos, além do treinador Christophe Galtier

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Neymar e Mbappé durante aquecimento para jogo do PSG no Campeonato Francês



O Paris Saint-Germain decidiu que fará uma reunião com os atacante Neymar e Kylian Mbappé para tratar sobre a polêmica envolvendo as cobranças de pênalti no time. De acordo com o jornal “L’Équipe”, participarão do encontro o diretor esportivo do clube Luis Campos, além do treinador Christophe Galtier. A intenção da cúpula é solucionar o conflito entre os atletas após a vitória do PSG sobre o Montpellier por 5 a 2, no último sábado, 13, pelo Campeonato Francês 2022/23. Na ocasião, aos 21 minutos, o francês foi designado para cobrar a primeira penalidade da equipe parisiense, mas acabou parando no arqueiro. Já no final do primeiro tempo, o time da capital teve outra cobrança a seu favor, desta vez convertida por Neymar. Nas redes sociais, o brasileiro chegou a curtir algumas publicações de fãs que tratavam como “absurdo” o fato de Mbappé ser o primeiro batedor do Paris. Algumas também atribuíam a preferência do técnico ao fato da estrela francesa ter renovado o contrato com o clube recentemente. Perguntado sobre o tema em entrevista coletiva, Galtier reconheceu que o astro da França foi designado para ser o primeiro batedor.