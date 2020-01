PSG mostra otimismo para manter Neymar, diz site

Reprodução/PSG Neymar



A relação entre Neymar e PSG melhorou nos últimos meses, após um início de temporada muito conturbado. Depois de forçar a barra para deixar o clube francês, o brasileiro vem se reaproximando da torcida do Paris e até sinalizou que pode permanecer no time, segundo a ESPN.

Para Neymar continuar no PSG, porém, vai depender do andamento do time na Champions League. O Paris passou em primeiro lugar do seu grupo, que também tinha o Real Madrid, e vai encarar o Borussia Dortmund nas oitavas de final.

As partes ainda não estão conversando e aguardam o prosseguimento da temporada para sentar e negociar. Neymar ainda tem mais dois anos e meio de contrato com o PSG.

Recorde

Neymar marcou um dos gols da vitória do PSG por 4 a 1 contra o Monaco, nesta quarta-feira (15), em jogo atrasado do Campeonato Francês. O gol anotado pelo craque brasileiro fez com que ele chegasse a marca de pelo menos um gol nas últimas oito partidas. O brasileiro igualou as marcas de Mbappé e Carlos Bianchi, que também já marcaram em oito partidas seguidas.