Neymar iguala recorde de Mbappé no PSG e já tem 20 participações em gols na temporada

Neymar marcou um dos gols da vitória do PSG por 4 a 1 contra o Monaco, nesta quarta-feira (15), em jogo atrasado do Campeonato Francês. O gol anotado pelo craque brasileiro fez com que ele chegasse a marca de pelo menos um gol nas últimas oito partidas.

As vítimas de Neymar nas últimas oito partidas foram: Nantes, Montpellier, Galatasaray, Saint-Étienne, Amiens, Saint-Étienne, Monaco e novamente Monaco. O brasileiro igualou as marcas de Mbappé e Carlos Bianchi, que também já marcaram em oito partidas seguidas.

Neymar já tem 20 participações em gols na temporada 2019/2020. São 13 gols e sete assistências em 15 jogos em todas as competições.