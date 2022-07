PSG ofereceu Neymar ao Manchester City, diz jornal francês

Segundo o Le Parisien, a equipe de Guardiola recusou a oferta do gigante francês; o camisa 10 está no Japão com o restante do elenco para a pré-temporada do clube

EFE/EPA/Ian Langsdon Neymar não está interessado em deixar o PSG, que, por sua vez, quer fechar um acordo de transferência envolvendo o brasileiro



O PSG procurou o Manchester City para tentar negociar a transferência de Neymar, mas viu a equipe de Guardiola recusar a oferta pelo craque brasileiro. A informação foi divulgada pelo jornal Le Parisien nesta terça-feira, 19. De acordo com o veículo, o PSG desejava envolver Neymar em uma troca de jogadores com o City. Os ingleses, por sua vez, não demonstraram interesse em avançar nas negociações. Uma possível saída de Neymar do PSG vem sendo cogitada nas últimas semanas, desde quando o clube começou a passar pela transição na gestão do futebol. Durante entrevista ao Marca, da Espanha, o presidente do clube, Nasser al-Khelaifi, não garantiu a permanência do camisa 10. No momento, Neymar está com o restante do elenco no Japão, onde a equipe fará três jogos amistosos da pré-temporada. Apesar do suposto interesse do PSG em uma transferência do brasileiro, Neymar não quer deixar a equipe.