PSG oficializa contratação de goleiro Donnarumma, craque da Eurocopa com a Itália

Reprodução/PSG Donnarumma fechou com o PSG até 2026



Gianluigi Donarumma vive um momento mágico. Campeão da Eurocopa com a seleção italiana e eleito craque da competição, o goleiro foi anunciado nesta quarta-feira, 14, como novo reforço do Paris Saint-Germain. Livre no mercado após não renovar com o Milan, o arqueiro assinou contrato por cinco temporadas, ou seja, válido até a metade de 2026. “Estou muito feliz por fazer parte deste grande clube que é o Paris Saint-Germain. Sinto-me pronto para enfrentar este novo desafio e continuar a crescer aqui. Com o Paris, quero ganhar o máximo possível e dar alegria aos torcedores”, disse o jogador de 22 anos, que vai disputar posição com o costarriquenho Keylor Navas.

“Temos o prazer de receber Gianluigi Donnarumma no Paris Saint-Germain”, disse Nasser Al-Khelaïfi, presidente do Paris Saint-Germain. “Parabenizamos o atleta pela vitória no UEFA EURO 2020 e pelo título de melhor jogador da competição. Sei que Gianluigi receberá uma recepção calorosa de todos no clube, incluindo seus companheiros de equipe, nossa equipe e todos os torcedores parisienses”, comentou o mandatário, que já reforçou o grupo com outros nomes de peso, como o zagueiro Sergio Ramos, o lateral-direito Hakimi e o meio-campista Wijnaldum.