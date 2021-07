Presidente do Barcelona atualiza situação sobre renovação de Messi; confira

Joan Laporta deu mais detalhes sobre a prorrogação do contrato do astro após o jogador conquistar a Copa América com a seleção argentina, sendo, inclusive, eleito o craque do torneio

Reprodução/ Twitter Lionel Messi comemora gol com a camisa do Barcelona pelo Campeonato Espanhol



Presidente do Barcelona, Joan Laporta segue confiante quanto a prorrogação de contrato com Lionel Messi, que teve seu vínculo encerrado no dia 30 de junho. Após o astro conquistar a Copa América com a seleção argentina, sendo, inclusive, eleito o craque do torneio, as negociações passaram a avançar, de acordo com o mandatário do clube. Nesta terça-feira, 13, Laporta disse que as conversas com o representante do jogador de 34 anos estão “progredindo de forma adequada”, sem dar mais detalhes. Vale lembrar que, na imprensa europeia, especula-se que o craque possa defender o Manchester City, da Inglaterra, ou até mesmo o Paris Saint-Germain.

“(A renovação de Messi) Está progredindo adequadamente. Todos catalães e todo o mundo do futebol estão felizes porque Leo ganhou a Copa América. É muito emocionante ver o melhor jogador da história do futebol ficar animado por ganhar um título como este e ele fez todos nós chorarmos de alegria. Estou feliz pela família de Messi, pela Argentina, pelo Barcelona que são reconhecidos, admirados e amados por tendo esse vínculo com Leo”, disse Laporta, que precisa solucionar seus problemas financeiros e diminuir a folha salarial do clube para poder cumprir com as regras de fair play financeiro estipuladas pela La Liga, a empresa que organiza o Campeonato Espanhol.

Lionel Messi, enquanto isso, aproveita o período de férias ao lado da esposa e de seus três filhos. Em grande fase, ele concorre mais uma vez ao prêmio de melhor futebolista da Fifa, que ainda não tem data para ocorrer. Campeão da Copa América, com a seleção argentina, e da Copa do Rei, com o Barcelona, o meia-atacante fez outra temporada fantástica, com 44 gols e 19 assistências, somando as partidas em que disputou pela Albiceleste e pela equipe blaugrana.