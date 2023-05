PSG suspende Messi por duas semanas após viagem para Arábia Saudita

Viagem ocorreu na última segunda-feira, um dia depois do time ser derrotado pelo Lorient, em pleno Parque dos Príncipes, pelo Francês

FRANCK FIFE / AFP Messi durante partida do PSG pelo Campeonato Francês



O Paris Saint-Germain suspendeu o atacante Lionel Messi por duas semanas, informou o jornal “L’Équipe”, nesta terça-feira, 2. De acordo com a publicação, a diretoria tomou a decisão após abrir um processo disciplinar contra o argentino por viajar para a Arábia Saudita sem autorização do clube. A visita ocorreu na última segunda-feira, um dia depois do PSG ser derrotado pelo Lorient, em pleno Parque dos Príncipes, pelo Campeonato Francês. Caso realmente fique de fora por esse período, o camisa 30 vai se ausentar de dois dos cinco compromissos que o time tem até o final da temporada, sendo um desfalque de peso para time na competição. A reportagem do site da Jovem Pan entrou em contato com a assessoria do Paris Saint-Germain, mas ainda não obteve resposta. O dono de sete Bolas de Ouro, até o momento, também não se pronunciou.

Segundo o jornal francês, Messi precisou viajar até a Arábia Saudita para cumprir compromissos publicitários. O episódio polêmico ocorre em meio a uma turbulência no Paris Saint-Germain. Desde que foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o time da capital passou a oscilar, sofrendo derrotas com certa frequência. Prova disso é que os parisienses perderam três dos seus últimos quatro jogos e sofrem com vaias dos torcedores. Vinculado somente até o final desta temporada, Messi deve deixar o Parque dos Príncipes em junho. Seu principal desejo é retornar ao Barcelona, onde conquistou todos os títulos possíveis. Até lá, o astro tentará levar o PSG a mais um título no Nacional. Com 75 pontos, o conjunto dirigido por Christopher Galtier tem cinco a mais que o segundo colocado Olympique de Marseille. Restam apenas cinco rodadas para o término do campeonato.