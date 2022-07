PSG vence amistoso em estreia de técnico; Neymar é poupado após sentir dores

Na próxima quinta-feira, o PSG partirá para o Japão, onde seguirá se preparando para a temporada 2022-2023

Reprodução/PSG Lionel Messi e Marquinhos durante partida amistosa do PSG



O Paris Saint-Germain venceu nesta sexta-feira, 15, o Quevilly Rouen, da segunda divisão francesa, por 2 a 0, em amistoso que marcou a estreia do técnico Christophe Galtier, que não contou com Neymar. Os gols da equipe da capital parisiense foram marcados pelo zagueiro espanhol Sergio Ramos, de pênalti, aos 33 do primeiro tempo; e pelo ala mauritânio Djeidi Gassama, aos 9 da etapa complementar. Marquinhos foi o único brasileiro em campo pelo PSG, já que Neymar foi vetado pelo departamento médico por precaução, após sofrer pancada no quadril durante treino da equipe.

O atacante argentino Lionel Messi começou o amistoso e sofreu o pênalti que resultou no primeiro gol da equipe comandada por Galtier, ex-Nice, que substitui o argentino Mauricio Pochettino. Já o francês Kylian Mbappé, que se apresentou depois dos companheiros, acabou ficando de fora do primeiro compromisso de pré-temporada do PSG. O amistoso de hoje foi disputado com portões fechados no centro de treinamento do clube da capital francesa. Na próxima quinta-feira, o PSG partirá para o Japão, onde seguirá se preparando para a temporada 2022-2023.

*Com informações da Agência EFE