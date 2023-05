Real Madrid faz homenagens a Vinicius Júnior após novo caso de racismo; veja

Sem o craque brasileiro, time madrileno entrou em campo para enfrentar o Rayo Vallecano

Reprodução/Twitter/@realmadrid Vinicius Júnior recebeu homenagens no primeiro jogo do Real Madrid após novo caso de racismo



A primeira partida do Real Madrid após o novo caso de racismo contra Vinicius Júnior foi cercada de homenagens ao brasileiro. Ainda antes da bolar no Santiago Bernabéu para o duelo contra o Rayo Vallecano, pela antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol, todos os jogadores do time madrileno entraram vestindo a camiseta do atacante, com o número 20 nas costas. Depois, as equipes posaram para uma foto com o cartaz que exibia a mensagem “Racistas, fora do futebol”. Nas arquibancadas, torcedores dos Merengues levantaram uma faixa de apoio ao jovem jogador. “Somos todos Vinicius Júnior. Basta”, dizia a frase. Já no minuto 20 do jogo, boa parte do estádio aplaudiu o atleta revelado pelo Flamengo. Expulso no duelo contra o Valencia, Vini Júnior viu o seu cartão vermelho ser anulado pela Federação Espanhola após o caso ganhar repercussão mundial. Ainda assim, ele ficou fora do embate por causa de um incômodo no joelho direito. Presente no estádio, o brasileiro saudou os torcedores e vibrou com o desempenho de seus colegas. Sem muitas pretensões no torneio, já que o título está nas mãos do Barcelona, o conjunto dirigido por Carlo Ancelotti apenas cumpre tabela.