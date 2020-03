Que lambança! De Gea comete falha incrível em jogo do United; assista

Reprodução David De Gea cometeu uma falha incrível no empate por 1 a 1 entre Everton e Manchester United



Tachado por muitos como um dos melhores goleiros do mundo, David De Gea cometeu uma falha incrível no jogo entre Everton e Manchester United, neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês.

Logo aos 3min do primeiro tempo, o arqueiro espanhol recebeu bola recuada e demorou uma eternidade para lançá-la ao campo de ataque. Quando tentou dar o chutão, no entanto, carimbou o atacante adversário Calvert-Lewin e viu o Everton abrir o placar no Goodison Park.

O United até empatou aos 31min, com um gol do recém-contratado Bruno Fernandes, mas o jogo terminou com igualdade por 1 a 1.

Assista, abaixo, a partir dos 0:56, à incrível falha de De Gea: