Quem é o maior artilheiro da seleção do Senegal na história das Copas do Mundo?

Com três gols marcados na histórica campanha de 2002, o meio-campista Papa Bouba Diop detém o recorde isolado pela equipe africana nos mundiais

JACQUES DEMARTHON / AFP Papa Bouba Diop morreu em novembro de 2020, aos 42 anos



O falecido meio-campista Papa Bouba Diop é o maior artilheiro do Senegal na história das Copas do Mundo da FIFA. O ídolo nacional balançou as redes três vezes no Mundial de 2002, disputado na Coreia do Sul e no Japão. Logo atrás dele aparece o atacante Henri Camara, com dois gols na mesma edição. Em três participações na competição (2002, 2018 e 2022), a seleção africana marcou um total de 16 gols, divididos entre 12 jogadores diferentes e um gol contra anotado pela Polônia.

A consagração de Papa Bouba Diop em 2002

O recorde de Bouba Diop foi estabelecido em apenas uma edição do torneio. O volante marcou o gol mais célebre do futebol senegalês: o tento da vitória por 1 a 0 sobre a França no jogo de abertura da Copa de 2002. O resultado chocou o planeta, já que os franceses eram os atuais campeões do mundo na época.

Ainda na fase de grupos daquele ano, Diop anotou mais dois gols no dramático empate por 3 a 3 contra o Uruguai, assegurando a classificação inédita da equipe para as oitavas de final. O ex-jogador faleceu precocemente em 2020, aos 42 anos, mas sua marca permanece intacta no topo das estatísticas dos “Leões de Teranga”.

Ranking de artilheiros senegaleses em Mundiais

De todos os atletas que já representaram o país no torneio da FIFA, apenas dois conseguiram marcar mais de uma vez. Abaixo, confira a lista oficial de goleadores do Senegal nas Copas:

1. Papa Bouba Diop (3 gols)

Edição disputada: 2002

Adversários vazados: França (1) e Uruguai (2)

2. Henri Camara (2 gols)

Edição disputada: 2002

Adversários vazados: Suécia (2)

3. Jogadores com 1 gol

A estatística de atletas com um gol marcado em Copas é extensa e demonstra a distribuição ofensiva da equipe nas suas três participações:

2002: Salif Diao e Khalilou Fadiga.

2018: M’Baye Niang, Sadio Mané e Moussa Wagué.

2022: Boulaye Dia, Famara Diédhiou, Bamba Dieng, Ismaila Sarr e Kalidou Koulibaly.

(Nota: O 16º gol contabilizado a favor do Senegal na história do torneio foi um gol contra marcado por Thiago Cionek, da Polônia, na Copa de 2018)

A busca pelo recorde na Copa do Mundo de 2026

Apesar de ser o maior artilheiro geral da história da seleção senegalesa com mais de 50 gols, o astro Sadio Mané anotou apenas um gol em Copas do Mundo (contra o Japão em 2018). Uma lesão na véspera do torneio tirou o atacante da edição do Catar em 2022, o que o impediu de tentar ultrapassar a marca histórica de Bouba Diop.

Com vaga praticamente encaminhada para a edição de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, Mané segue ativo e com chances reais de quebrar o recorde de 2002. Ele divide o protagonismo ofensivo com uma nova safra de atacantes em atividade, como Nicolas Jackson e Ismaila Sarr, que chegarão ao próximo Mundial com a missão de reescrever o topo dessa estatística.O recorde isolado de Papa Bouba Diop permanece como o principal feito individual do futebol do Senegal. Seus três gols pavimentaram o caminho para a campanha inesquecível do país nas quartas de final em 2002 e ainda servem como o grande alvo a ser batido pela atual geração de jogadores africanos.