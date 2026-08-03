Quem são as mulheres que lideraram a Uefa na ofensiva contra plano de Infantino

As duas foram determinantes para acabar com os planos de Gianni Infantino de criar o braço comercial da Fifa

O plano do presidente da Fifa, Gianni Infantino, de criar a Fifa Forward Enterprise (FFE) ruiu. A subsidiária da entidade ficaria responsável por controlar os eventos e operações comerciais da Fifa, recebendo aportes de investidores externos.

A Uefa fez forte oposição ao novo plano da Fifa desde que ele foi divulgado. E duas mulheres tiveram papel crucial na reunião de emergência realizada pela confederação europeia, de acordo com informações do portal The Athletic, setor esportivo do jornal norte-americano The New York Times.

Logo, ambas foram determinantes para acabar com os planos de Gianni Infantino de criar o braço comercial da Fifa. Segundo o Athletic, Laura McAllister, vice-presidente da Uefa, foi a primeira pessoa, na reunião da confederação, a alertar sobre os próximos passos após a intenção da Fifa e a sugerir um boicote aos torneios da entidade enquanto a proposta de venda de ações estivesse em pauta.

O Athletic afirma que a sugestão de Laura McAllister recebeu apoio imediato. Posteriormente, a presidente da Federação Norueguesa de Futebol, Lise Klaveness, tomou a frente para analisar o cenário e colocar ações em prática, como a convocação de uma reunião de emergência com a Uefa e o Conselho da Fifa.

Laura McAllister disse, em entrevista à BBC, que as propostas da Fifa representavam uma “verdadeira ameaça existencial ao futebol”.

A dirigente ainda afirmou que havia “verdadeira unidade” entre os membros da Uefa e um “consenso fácil sobre a necessidade de tomar as medidas mais enérgicas possíveis, dada a ameaça existencial que a proposta da Fifa representa para o nosso esporte”.

“A realidade é que não tivemos outra escolha a não ser emitir uma ameaça proporcional a esta proposta terrível e catastrófica, que foi aprovada às pressas, sem a devida diligência, sem governança adequada e sem consulta”, complementou na entrevista

Laura McAllister assumiu o cargo de vice-presidente da Uefa em abril de 2023, durante a realização do 47º Congresso Ordinário realizado em Lisboa, em Portugal. Ela foi jogadora de futebol e chegou a defender a seleção feminina de País de Gales.

Já Lise Klaveness também é ex-jogadora e vestiu a camisa da seleção da Noruega, entre os anos de 2002 e 2011. Ela é mestre em direito e juíza suplente da corte de Oslo, sendo uma das grandes lideranças femininas do futebol mundial. Lise Klaveness assumiu o comando da federação do país nórdico em 2022.