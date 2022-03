Quem são os jogadores de Ucrânia e Rússia autorizados a retornar ao futebol brasileiro? 

Os clubes brasileiros podem repatriar alguns jogadores, trazendo reforços para o fim dos Estaduais e o início de competições importantes, como Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores

Devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia, a Fifa autorizou os jogadores estrangeiros que atuam nos dois países do Leste Europeu a rescindir seus contratos e assinar com outros times até 30 de junho de 2022. Atentos ao mercado da bola, os clubes brasileiros podem repatriar alguns jogadores, trazendo reforços para o fim dos Estaduais e o início de competições importantes, como Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Mas, afinal, quem são os jogadores oriundos do Brasil que seu time pode contratar? A reportagem do Grupo Jovem Pan separou os “brazucas” que atuam na elite do futebol russo e ucraniano. Vale lembrar que o registro dos futebolistas pode ser feito até 7 de abril e cada agremiação pode fechar com, no máximo, dois jogadores. Confira abaixo.

UCRÂNIA

Shakhtar Donetsk – 13 jogadores: Marlon (zagueiro), Vitão (zagueiro), Ismaily (lateral-esquerdo), Dodô (lateral-direito), Vinícius Tobias (lateral-direito), Marcos Antônio (meio-campista), Maycon (meio-campista), Alan Patrick (meio-campista), David Neres (atacante), Tetê (atacante), Pedrinho (atacante), Fernando (atacante) e Júnior Moraes (atacante)

Dínamo de Kiev – 1 jogador: Vitinho (atacante)

Vorskla Poltava – 1 jogador: Rangel (atacante)

Zorya Lugansk – 3 jogadores: Juninho (lateral-esquerdo), Cristian (atacante) e Guilherme (atacante)

Rukh Lviv – 2 jogadores: Edson (atacante) e Talles (atacante)

Kolos Kovalivka – 2 jogadores: Diego Santos (atacante) e (Renan Oliveira)

Metalist Kharkiv – 3 jogadores: Fabinho (meio-campista), Marlyson (atacante) e Derek (atacante)

Chornomorets – 1 jogador: Wanderson (meio-campista)

Inhulets Petrov – 1 jogador: William (zagueiro)

Lviv FC – 1 jogador: Welves (atacante)

RÚSSIA