Campeonato Inglês volta hoje! Quem são os jogadores mais valiosos da liga?

Manchester City/ Divulgação Gabriel Jesus e Sterling são atacantes do City



O Campeonato Inglês será reiniciado nesta quarta-feira (17) com as partidas entre com as partidas atrasadas entre Aston Villa x Sheffield United e Manchester City x Arsenal – veja como estava o torneio aqui. Liga mais glamourosa e poderosa do mundo, a Premier League conta com os jogadores mais caros do planeta.

Segundo relatório atualizado atualizado ado CIES (Centro Internacional do Estudo do Esporte), o meia-atacante Raheem Sterling é o futebolista mais valioso em atividade no futebol britânico. Peça-chave no esquema de Pep Guardiola no City, o inglês tem o passe avaliado em 194,7 milhões de euros (na cotação atual, cerca de R$ 1,150 bilhão).

Sterling fica à frente na lista em relação a Alexander Arnold (171,1 milhão de euros) e Marcus Rashford (152,3 milhões de euros), que completam o pódio dos mais caros do Campeonato Inglês.

Vale lembrar que, para chegar às avaliações finais, o estudo do CIES leva em consideração fatores como idade, contrato, posição, minutos jogados, gols, status nas respectivas seleções e resultados do time.

Confira os mais bem avaliados do Campeonato Inglês (em milhões de euros)

1- Raheem Sterling (Manchester City) – 194,7

2- Trent Alexander-Arnold (Liverpool) – 171,1

3- Marcus Rashford (Manchester United) – 152,3

4- Mohammed Salah (Liverpool) – 144.9

5- Sadio Mané (Liverpool) – 139,2

6- Harry Kane (Tottenham) – 118,7

7- Roberto Firmino (Liverpool) – 118,5

8- Bernardo Silva (Manchester City) – 115

9- Gabriel Jesus (Manchester City) – 113,1

10- Bruno Fernandes (Manchester United) – 104,9