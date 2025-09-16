Com um a menos, Real vira jogo com dois gols de pênaltis de Mbappé e vence Olympique na Champions League

Time merengue teve Carvajal expulso na segunda etapa após defensor acertar uma cabeçada em Rulli, goleiro da equipe francesa

O Real Madrid estreou, nesta terça-feira (16) na Champions League com vitória de virada sobre o Olympique de Marselha por 2 a 1, no Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé foi protagonista da noite, fez os dois gols, ambos de pênalti, que garantiram o triunfo merengue diante de um rival que chegou a assustar. O time francês abriu o placar aos 22 minutos, após erro de Arda Güler na saída de bola. Timothy Weah aproveitou o vacilo e finalizou com precisão para colocar o Olympique em vantagem. A resposta do Real foi imediata: Rodrygo, titular na vaga de Vinícius Júnior, fez grande jogada pela esquerda e sofreu o pênalti que Mbappé converteu aos 28, empatando a partida.

No segundo tempo, o Real cresceu, mas parou na trave em chute de Mbappé. O jogo seguia equilibrado até que a situação ficou complicada para os merengues quando Carvajal foi expulso por uma cabeçada em Rulli, goleiro do Olympique. Mesmo com um a menos, o Real não recuou. Aos 34, Vinícius recebeu pela esquerda, tentou o drible sobre Medina, que acabou interceptando a bola com a mão dentro da área. Pênalti marcado. Na cobrança, Mbappé mostrou novamente frieza e bateu firme para garantir a virada por 2 a 1.

