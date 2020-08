CR7 e Messi juntos? Rádio diz que atacante da Juventus foi oferecido ao Barça

De acordo com a emissora, a Juventus busca diminuir a sua folha salarial e está desesperada para encontrar um novo destino para Cristiano Ronaldo

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Cristiano Ronaldo é atacante da Juventus



A Juventus busca diminuir a sua folha salarial e está desesperada para encontrar um novo destino para Cristiano Ronaldo, destaque do time “bianconero” que possui o maior vencimento do elenco. De acordo com o jornalista Guillem Balagué, profissiona da rádio “BBC Radio 5 live Sport”, o clube italiano está oferecendo o craque para diversos clubes, como Paris Saint-Germain, Real Madrid e Barcelona, este último que tem Lionel Messi como camisa 10. Alguns times da Major League Soccer (principal liga de futebol dos Estados Unidos) também estariam sendo contatados.

De acordo com o jornalista, Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, foi acionado pela Juve para tentar viabilizar um negócio com alguma outra equipe. “É porque Jorge Mendes recebeu instruções para na verdade achar um time para o Cristiano Ronaldo. Temos visto isso nos últimos seis meses, ele foi ligado ao Real Madrid, que disse: ‘Sem chances! Ele não voltará’. Tem havido conversas com a MLS, etc. Porque a Juventus quer se livrar daquele salário”, informou Balagué.

“É tão drástico assim. Ele foi oferecido a todo lugar, incluindo o Barcelona. Eu não estou certo se podem se livrar dele assim facilmente”, afirmou o jornalista. “De fato, se ele ainda ganhar os 23 milhões de euros líquidos que ele ganhava no Real Madrid, e eu acho que ele igualou seu salário quando foi à Juventus, quem vai pagar essa quantia de dinheiro?”, indagou.

O jornal “AS”, entretanto, disse que entrou em contato com o estafe de Cristiano Ronaldo, que negou qualquer possibilidade do atacante deixar a Velha Senhora nesta janela de transferências. CR7 foi um dos destaques do time na temporada, que foi coroada com o título do Campeonato Italiano. A Juve, por outro lado, está mesmo com problemas financeiros. Depois de demitir o treinador Maurizio Sarri, a diretoria optou por uma opção caseira, efetivando o ex-meio-campista Pirlo como técnico da equipe principal.