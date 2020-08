Treinador da Atalanta diz que Mbappé foi fundamental para a virada do PSG

No entendimento de Gian Piero Gasperini, o francês foi o mais decisivo do embate válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa

Reprodução/PSG Mbappé foi decisivo para a vitória do PSG contra a Atalanta, na Liga dos Campeões



O Paris Saint-Germain virou sobre a Atalanta, na última quarta-feira, 12, e conquistou a vaga para a semifinal da Liga dos Campeões da Europa graças ao atacante Kylian Mbappé. Ao menos, esse é o entendimento de Gian Piero Gasperini, treinador do time italiano, que afirmou que o francês foi o mais decisivo do embate, desequilibrando a favor dos parisienses a partir da sua entrada no jogo – retornando de lesão, ele foi acionado somente aos 15 minuto do segundo tempo. Em entrevista coletiva, ainda no Estádio da Luz, na cidade de Lisboa, em Portugal, o técnico da equipe de Bérgamo deixou claro que o jovem desmontou o seu sistema defensivo.

“O choque causado por Mbappé foi decisivo. Nós fizemos de tudo para tentar parar ele. Fazer mais do que fizemos seria difícil. Parecia que a gente ia conseguir (se classificar), e seria um feito grande. Estivemos perto… Mas quando você joga contra um dos melhores times do mundo, é difícil”, declarou Gian Piero Gasperini, técnico que levou a Atalanta à sua melhor campanha na Liga dos Campeões da história. Questionado sobre a apresentação de Neymar, eleito pela Uefa o melhor jogador da partida, Gasperini também elogiou o brasileiro, mas com menos entusiasmo. “Foi um jogador sempre focado. Encontrava espaços e foi muito perigoso. É um grande jogador, um campeão, e mostrou isso”, resumiu.

A Atalanta estava vencendo a partida até os 44 minutos do segundo tempo, quando Marquinhos empatou o confronto. Nos acréscimos, Mbappé recebeu belo passe de Neymar e deu assistência para Chuopo-Moting virar o placar, dando um banho de água fria no conjunto de Bérgamo. Para Gasperini, apesar da dolorosa derrota, a torcida está orgulhosa como o rendimento do time na temporada. “O povo da nossa cidade está comemorando, porque sabe que esse time deu tudo de si, vontade e paixão. Estamos felizes e, na próxima temporada, tentaremos melhorar”, declarou.

Agora, o Paris Saint-Germain espera o vencedor do confronto desta quinta-feira, 13, entre RB Leipzig e Atlético de Madrid. Do outro lado da chave, Barcelona x Bayern de Munique e Manchester City x Lyon disputam as outras duas vagas da semifinal. A grande decisão está marcada para o dia 23 de agosto.