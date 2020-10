Ranking da Fifa: Bélgica mantém liderança; veja posição da seleção brasileira

A seleção dinamarquesa ganhou três posições e surge em 13º lugar, enquanto a holandesa caiu duas colocações e aparece em 15º; confira

EFE Philippe Coutinho foi um dos destaques da goleada da Seleção Brasileira sobre a Bolívia



A Fifa divulgou nesta quinta-feira, 22, a atualização do seu ranking com poucas alterações na primeiras colocações. De acordo com a entidade máxima do futebol, A Bélgica (1.765 pontos) mantém o primeiro lugar, seguida pela francesa(1.752), enquanto Brasil (1.725), Inglaterra (1.669) e Portugal (1.661) aparecem na sequência. Espanha (sexta, com 1.639 pontos) e Argentina (oitava, 1.636) subiram uma colocação, superando Uruguai (sétimo, 1637) e Croácia (nona, 1.634), respectivamente. A Colômbia permanece em décimo lugar (1.631).

A seleção dinamarquesa ganhou três posições e surge em 13º lugar, enquanto a holandesa caiu duas colocações e aparece em 15º. A seleção peruana, outra representante do futebol sul-americano, é a 24ª no ranking. A próxima relação do ranking da Fifa será divulgada na segunda quinzena de novembro, quando serão realizadas duas rodadas da Liga das Nações, fechando a fase de grupos, e duas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022.

Treinador da Canarinho, Tite irá divulgar a lista dos relacionados para os confrontos diante da Venezuela, no Morumbi, e contra o Uruguai, fora de casa, na próxima sexta-feira, às 11 horas (de Brasília). Acompanhe a programação da Jovem Pan para mais informações.

*Com informações do Estadão Conteúdo