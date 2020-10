Vampeta culpa instabilidade do Palmeiras para recusa de Miguel Ángel Ramírez; confira

Veja o comentário do comentarista do Grupo Jovem Pan sobre a negociação entre o Verdão e o treinador espanhol

Montagem sobre fotos/Jovem Pan/Reprodução/REUTERS/Ricardo Moraes Vampeta comentou a negociação entre Palmeiras e Miguel Angel Ramirez



O Palmeiras gostaria de contar com o trabalho de Miguel Ángel Ramírez para a continuidade do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil, mas ouviu um “não” do treinador espanhol, que pediu para continuar no Independiente del Valle até o final da atual temporada. Durante o programa Esporte em Discussão, da Rádio Jovem Pan, no entanto, o comentarista Vampeta responsabilizou a instabilidade do Alviverde para a recusa do técnico de 35 anos, recordando que treinadores consagrados, como Felipão, Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes, tiveram passagens curtas pelo clube.

“O único motivo de ele não vir para o Palmeiras é porque passaram três treinadores que estiveram na seleção (Mano Menezes, Felipão e Vanderlei Luxemburgo). Só esse motivo. O Palmeiras é muito maior que o Del Valle. A cidade de São Paulo é muito melhor do que Quito. O Palmeiras tem mais visibilidade do que o Del Valle para ele poder ir para a Europa. Só se for isso. Quer base? O Palmeiras tem o melhor trabalho de categorias inferiores no país. Lá (no Palmeiras), se ele tropeçar três vezes, mandam ele embora. Os últimos treinadores foram assim. Só esse motivo”, disparou o pentacampeão do mundo com o Brasil, nesta quarta-feira, 21.

O Verdão, de fato, não tem dado muito tempo de trabalho para os seus treinadores. O último profissional que treinou o Palmeiras por um ano completo foi Gilson Kleina, que recolocou o time na Série A do Campeonato Brasileiro em 2012, mas que deixou o Palestra em maio de 2014. Desde então, todos os treinadores tiveram menos de 365 dias para aplicar suas ideias. Sob o comando do auxiliar Andrey Lopes, o time alviverde volta a campo nesta quarta-feira para receber o Tigre, da Argentina, em confronto válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Já classificado, a equipe precisa de apenas um triunfo para se consagrar como a melhor qualificada na classificação geral.

