Raphinha se irrita após subsituição, dá tapa em banco de reservas e desabafa: ‘É difícil’

Mesmo com a saída do brasileiro, o Barcelona não conseguiu sair do 0 a 0 contra o Getafe; apesar do empate, a equipe catalã segue isolada na liderança do Campeonato Espanhol

EFE/Alejandro García Raphinha concedeu entrevista coletiva antes de jogo do Barcelona



Atual líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona sofreu contra o Getafe e não conseguiu sair do 0 a 0 na partida válida pela 29ª rodada do torneio. Esse foi o segundo empate sem gols consecutivo da equipe catalã, que sofre com diversos desfalques. Durante a partida, o técnico Xavi decidiu substituir o brasileiro Raphinha aos 43 minutos do segundo tempo, o que não agradou o atacante. Ao sair de campo, o brasileiro reclamou e bateu no banco de reservas, expondo seu descontentamento. Após o fim da partida, Raphinha se desculpou e disse que a vontade excessiva de ajudar a equipe pode atrapalhar às vezes. “A última vez que fiquei com raiva, eu disse que ia tentar fazer a última, mas é difícil porque às vezes você gosta de estar em campo e ajudar o time a vencer. Precisávamos vencer e a raiva no jogo é normal. Estávamos empatando e isso incomoda um pouco, mas temos que continuar trabalhando. Gosto de estar em campo, mas tem hora que a gente tem que saber que tem um companheiro que está pronto para entrar e ajudar o time”, disse Rapinha. O próximo jogo do Barcelona será no domingo, contra o Atlético de Madrid. Mesmo com o empate, a equipe de Xavi tem nove pontos de vantagem para o segundo colocado do Espanhol, o Real Madrid.