Suárez isola pênalti, mas Grêmio vence Santos no Alfredo Jaconi; torcidas brigam na arquibancada 

Em jogo agitado, Tricolor contou com belo chute de João Pedro para vencer na estreia do Brasileirão; Yeferson Soteldo foi expulso pelo lado do Peixe

LUIZ ERBES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Grêmio venceu o Santos na primeira rodada do Brasileirão 2023



O Grêmio retornou à Série A do Campeonato Brasileiro com o pé direito neste domingo, 16, ao derrotar o Santos por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Mesmo atuando longe de sua casa, já que foi punido por causa de uma confusão na Série B, o Tricolor conseguiu se impor e triunfou contando com gol de João Pedro. Durante a partida, o Imortal ainda viu Luis Suárez isolar uma penalidade, já na etapa final. Ainda assim, o time de Renato Gaúcho soube controlar a vantagem e ficar com os três pontos – a situação ficou mais fácil após Yeferson Soteldo ser expulso, aos 40 minutos do segundo tempo. A cena lamentável do jogo ficou na conta de alguns torcedores. Durante o intervalo, santistas invadiram uma área destinadas aos gremistas e entraram em confronto. A PM foi acionada e apaziguou a briga. Agora, os gaúchos voltam a campo somente no próximo sábado, 22, quando visita o Cruzeiro, pela segunda rodada do Nacional. Já o Peixe recebe o Audax Italiano, na Vila Belmiro, nesta quinta-feira, 20, pela Copa Sul-Americana.