Raphinha se manifesta após xingar Xavi em jogo do Barcelona; confira

Além de ter xingado o treinador, o atacante brasileiro desferiu murros contra o banco de reservas do clube

EFE/Alejandro García Raphinha concedeu entrevista coletiva antes de jogo do Barcelona



Raphinha ficou extremamente irritado ao ser substituído por Ferrán Torres no empate do Barcelona com o Manchester United, na tarde da última quinta-feira, 16, no Campo Nou, pela 2ª fase da Liga Europa. Além de ter xingado o treinador Xavi Hernández, o atacante desferiu murros contra o banco de reservas do clube. Mais calmo, em conversa com jornalistas, o brasileiro se manifestou sobre o caso e pediu desculpas. “Aproveito para pedir desculpa a todos, ao Ferran (Torres) e ao treinador, à equipe e aos torcedores”, disse o jogador. “Às vezes queremos tanto ajudar a equipe a vencer, que há momentos como esse em que não podemos controlar. Sei que errei e não vai acontecer de novo, somos seres humanos. Era só vontade de ganhar. O treinador sabe que isso logo se passa, mas às vezes não controlamos nossos sentimentos. Vou pedir perdão ao time novamente e pedir desculpas por tudo o que aconteceu depois do jogo”, acrescentou o ex-Leeds.

Em entrevista coletiva, Xavi também tratou de amenizar o caso e disse que a situação não fugiu da normalidade. “Está tudo bem. Está perfeito que fique com raiva, eu também ficava. Já disse para ele. Ele me veio pedir desculpas, e eu disse: ‘Tranquilo. Te entendo perfeitamente, porque já estive nessa situação e também ficava com raiva'”, declarou. “O pior seria se sentisse bem com a mudança. Querer jogar, querer participar é muito positivo. Podem ver de maneira negativa, mas eu vejo de maneira muito positiva que o jogador quer jogar, quer participar. Me parece perfeito e digo sempre que tem que ficar com raiva. Tem que ficar com raiva com o treinador”, continuou Xavi. “Agora, falta de atitude, falta de educação não. Mas ficar com raiva? Podem até me insultar. De verdade. Aprendi com muitos treinadores. O que é negativo para vocês, eu vejo muito positivo”, finalizou o comandante.