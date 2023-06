Real Madrid acerta volta de Brahim Días e renova contrato do meia espanhol

Jogador de 23 anos estava emprestado ao Milan, ajudou os italianos a vencerem um Scudetto após dez anos de jejum e a chegarem às semifinais da Liga dos Campeões

Reprodução/Real Madrid Meia espanhol de 23 anos volta ao plantel do clube espanhol após passagem pelo futebol italiano, no Milan



O Real Madrid anunciou neste sábado, 10, que o meio-campista espanhol Brahim Díaz retornará ao clube espanhol na próxima temporada. O atleta encontrava-se emprestado ao Milan e disputou o campeonato italiano, além de alcançar as semifinais da Liga dos Campeões com os milanistas. Com 23 anos de idade, Díaz volta ao clube merengue e também teve seu contrato renovado, tornando-se atleta dos ‘blancos’ até 30 de junho de 2027. Sua apresentação está oficialmente marcada para a próxima terça-feira, 13, no estádio Santiago Bernabéu. Após desembarcar no Real em janeiro de 2019, oriundo do Manchester City por 17 milhões de euros, o jogador não teve chances na equipe principal do clube espanhol e foi emprestado ao Milan no ano seguinte. Na Itália, o meio-campista foi fundamental para a conquista do título italiano na temporada 2021/2022, onde o time de San Siro conquistou o primeiro Scudetto – liga da Itália – após um jejum de dez anos. No Milan, foram 124 jogos e 18 gols marcados, com 15 assistências.