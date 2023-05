Real Madrid agradece apoio de Lula e cobra ‘ações contundentes e imediatas’ de autoridades da Espanha 

Clube criticou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por não interromper os jogos durante os atos preconceituosos contra Vinicius Júnior

JOSE JORDAN / AFP Atacante brasileiro do Real Madrid, Vinicius Junior (esquerda), conversa com o zagueiro turco Cenk Ozkacar, do Valencia, enquanto ele reage ao ser insultado nas arquibancadas durante a partida de futebol da liga espanhola entre o Valencia CF e o Real Madrid CF no estádio Mestalla, em Valência, em 21 de maio de 2023



O Real Madrid emitiu um novo comunicado nesta segunda-feira, 22, para se manifestar sobre os cânticos racistas proferidos por torcedores do Valencia contra Vinicius Júnior, na tarde do último domingo. Em nota, o clube espanhol agradeceu a Fifa e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo apoio. “Nosso clube agradece à maior autoridade do futebol mundial, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que disse que as partidas em que esses crimes de ódio são cometidos devem ser interrompidas e suspensas. Também o nosso agradecimento ao presidente do Brasil, Lula da Silva, que apela a que sejam tomadas medidas sérias para combater este problema e cuja vítima é, como disse, ‘um jovem que venceu na vida e que se está a tornar um dos melhores futebolistas do mundo'”, diz um trecho. Logo após o acontecimento, o chefe do Executivo manifestou seu apoio ao atacante e cobrou medidas mais duras. Ainda hoje, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, disse que o país vai pressionar o Ministério Público da Espanha para que as autoridades locais daquele país se manifestem e investiguem os atos de racismo contra o jovem jogador.

No longo comunicado, o Real Madrid ainda criticou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por não interromper os jogos durante os atos preconceituosos, algo que está previsto na Fifa. A diretoria da equipe madrilena ainda pediu para todas as autoridades madrilenas tomem “ações contundentes e imediatas” mediante a repercussão do caso. “Infelizmente, o que aconteceu ontem e a gestão que foi feita pelos árbitros e pelo VAR, não percebemos como algo isolado, mas sim como algo que se repetiu em muitas de nossas partidas. A vítima que a sofre nunca poderá ser responsabilizada pelo crime. Por todas estas razões, estamos muito preocupados que nenhuma ação tenha sido tomada pela Federação Espanhola de Futebol durante todo este tempo, apesar dos óbvios e repetidos sinais de alarme que o nosso clube tem vindo a denunciar. O Real Madrid espera que, dada a gravidade da situação atual e a imagem que o futebol espanhol está oferecendo ao mundo, ações contundentes e imediatas sejam tomadas por todos aqueles que têm responsabilidades e poderes para combater esses flagelos que são o racismo, a xenofobia e ódio. O nosso clube continuará a trabalhar para que os valores que sustentaram a nossa história continuem a ser um modelo de convivência e exemplaridade”, disparou.

Leia a nota do Real Madrid na íntegra:

O Real Madrid CF agradece ao nosso jogador Vinicius Júnior pelas inúmeras manifestações de carinho, solidariedade e carinho recebidas de todo o mundo.

Os ataques odiosos e racistas devem ser erradicados de nossa sociedade para sempre e assim se pronunciaram personalidades de todas as esferas da vida e de diferentes instituições nacionais e internacionais após o que aconteceu ontem no estádio Mestalla.

Da mesma forma, seus companheiros demonstraram solidariedade e apoio a Vinícius, tanto os do Real Madrid quanto os de outras seleções do mundo. Lendas, jogadores e treinadores, alguns deles tão significativos no panorama internacional como Ronaldo Nazario, Mbappé, Rio Ferdinand, Neymar, Kaká, Jadon Sancho, Lineker, Roberto Carlos ou Casemiro, entre dezenas e dezenas de figuras do futebol mundial.

Os infelizes acontecimentos ocorridos correram o mundo e envergonham o nosso futebol, ao serem refletidos e denunciados nos principais meios de comunicação internacionais. Do Washington Post ou do L’Équipe , para citar apenas alguns exemplos emblemáticos, sublinham fortemente o grave problema do futebol espanhol.

E, finalmente, estamos surpresos com as declarações do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, porque sendo o chefe do futebol espanhol e do estabelecimento de arbitragem, ele permitiu que não fossem tomadas medidas contundentes, de acordo com os protocolos da FIFA , para evitar a situação que foi alcançada. A imagem do nosso futebol está seriamente danificada e deteriorada aos olhos de todo o mundo.

Sua passividade tem contribuído para a impotência e indefesa do nosso jogador Vinícius. Os árbitros, longe de agir com firmeza e aplicar os protocolos regulamentares, optaram na maioria dos casos por se inibir e evitar tomar as decisões que lhes correspondiam. Ainda ontem, o árbitro e os responsáveis ​​pelo VAR fugiram de suas responsabilidades e tomaram decisões injustas com base em imagens incompletas, não vistas na íntegra, tendenciosas e que levaram à expulsão direta do nosso jogador Vinicius Júnior.

