Gabriel Paulista, do Valencia, nega racismo e diz que torcedores chamaram Vini Júnior de ‘tonto’ 

Zagueiro brasileiro disse que atacante do Real Madrid não foi chamado de ‘macaco’; no primeiro turno, defensor deu pontapé no ‘Malvadeza’

EFE/Kiko Huesca Gabriel Paulista marcand Benzema durante o confronto entre Real Madrid e Valencia



O zagueiro Gabriel Paulista, do Valencia, saiu em defesa de seus torcedores após cânticos racistas serem entoados contra Vinicius Júnior, do Real Madrid, em duelo disputado no último domingo, 21, no Mestalla. Primeiro, o defensor brasileiro exaltou o clima no estádio. “Você é f***”, exclamou. Depois, o jogador afirmou que Vini foi chamado de “tonto” e não de “mono” [macaco, na tradução livre]. “O estádio inteiro chamando uma pessoa de tonto é bem diferente de mono! E se teve alguém que foi racista, tem que pagar, sim. E a minha postagem foi pela vitória. Hoje a torcida foi fundamental porque nós precisávamos muito para sair da zona de rebaixamento. Quem entende de futebol e sofre por ele sabe o que eu estou falando. Um abraço a todos”, declarou. A polêmica, entretanto, não foi a primeira envolvendo os atletas. No primeiro turno do Campeonato Espanhol, Gabriel Paulista foi expulso por dar um pontapé em Vinicius Júnior. Depois de ser criticado nas redes sociais, o defensor pediu desculpas e afirmou que não estava “orgulhoso” pela falta dura. Nascido em São Paulo, Gabriel já passou por Vitória antes de ir para a Europa. No Velho Continente, defendeu Villarreal, Arsenal e o Valencia. Identificado com a Espanha, ele já revelou que pretende defender a seleção espanhola.

Gabriel Paulista, jogador brasileiro do Valencia, passando pano para os racistas. Nojo. 📸 Reprodução pic.twitter.com/H2RmPbeTZu — Mundo da Bola (@mundodabola) May 22, 2023