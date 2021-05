Real Madrid anuncia a contratação de David Alaba, ex-Bayern de Munique 

Em comunicado oficial, o clube espanhol informou que o defensor austríaco assinará vínculo por cinco anos e se apresentará após a Eurocopa

Reprodução/DavidAlaba/Twitter David Alaba é o novo reforço do Real Madrid



O Real Madrid oficializou na tarde desta sexta-feira, 28, a contratação de David Alaba, jogador que terminou sua extensa passagem pelo Bayern de Munique ao final da temporada 2020/22021. Em comunicado oficial, o clube espanhol informou que o defensor austríaco assinará vínculo por cinco anos e se apresentará após a Eurocopa. Austríaco, ele é o principal jogador de sua seleção, que está no Grupo C, ao lado de Holanda, Macedônia do Norte e Ucrânia. O campeonato acontecerá em várias sedes espalhadas pelo continente entre 11 de junho e 11 de abril. Em fevereiro, Alaba anunciou que não renovaria contrato com o Bayern de Munique, onde faturou 26 títulos, entre eles duas edições da Liga dos Campeões (2012-2013 e 2019-20), além de oito vezes o Campeonato Alemão. “Decidi que farei algo novo depois da temporada e de deixar o Bayern. Não foi uma decisão fácil, foi difícil. Estou há mais de 13 anos aqui e é o clube do meu coração”, anunciou o defensor na época, que foi para as categorias de base da equipe bávara com 16 anos, em 2008.