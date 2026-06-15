Real Madrid anuncia a contratação do lateral Marc Cucurella

Revelado na base do Barcelona, o espanhol, de 27 anos, estava no Chelsea, da Inglaterra, onde conquistou o Mundial de Clubes e a Conference League

O Real Madrid anunciou, nesta segunda-feira (15), um acordo firmado com o Chelsea para a transferência do defensor espanhol Marc Cucurella, que jogará no clube merengue nas próximas seis temporadas.

Segundo informações de diferentes meios de comunicação, a negociação teria sido fechada por um valor próximo de 55 milhões de euros (323 milhões de reais, na cotação atual).

“O Real Madrid C. F. e o Chelsea FC chegaram a um acordo para a transferência do jogador Marc Cucurella, que fica vinculado ao nosso clube pelas próximas seis temporadas, até 30 de junho de 2032”, informou o Real Madrid em um breve comunicado em seu site.

Cucurella está atualmente na Copa do Mundo de 2026, na qual a Espanha estreia nesta segunda-feira contra Cabo Verde.

O lateral-esquerdo de 27 anos chegou ao Chelsea em 2022, vindo do Brighton, após ter sido formado na base do Barcelona e de uma passagem pelo Getafe.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, reeleito no início de junho após duas temporadas sem conquistar um grande título, recebeu críticas durante a campanha eleitoral por não haver nenhum jogador do clube merengue na seleção espanhola.

O time de Madri também está muito perto de contratar o zagueiro do Liverpool Ibrahima Konaté quando seu contrato em Anfield chegar ao fim, e nomes como Bernardo Silva e Denzel Dumfries também são cogitados.

Cucurella ainda tinha dois anos de contrato com o Chelsea, com o qual conquistou o Mundial de Clubes e