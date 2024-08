Real Madrid começa a temporada com título sobre Atalanta e se isola como maior campeão europeu

Clube espanhol ganhou por 2×0, com gols de Valverde e o estreante Mbappé; Vini Jr. deu uma assistência e Endrick ficou no banco

EFE/ Mariscal Real comemora sua sexta Supercopa da Europa



O Real Madrid conquistou a Supercopa Europeia nesta quarta-feira (14), pela sexta vez na história, ao vencer a Atalanta em Varsóvia, por 2 a 0, com gols de Federico Valverde e do estreante Kylian Mbappé, que fez sua primeira partida oficial pelo clube espanhol. Valverde abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo, ao receber assistência de Vinícius Jr, que fez jogada individual pela esquerda e tocou para o uruguaio marcar. Aos 22, Mbappé fechou o placar ao finalizar de primeira após passe de Jude Bellingham. O atacante Endrick, que, assim como Mbappé, foi relacionado pela primeira vez para uma partida oficial pelo Real Madrid, não foi chamado a campo pelo técnico Carlo Ancelotti e permaneceu no banco de reservas.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A partida desta quarta-feira contra a atual campeã da Liga Europa resultou em marcas históricas para o atual vencedor da Liga dos Campeões. Com a nova conquista, o Real Madrid se isolou como o maior campeão da Supercopa Europeia, com seis títulos, um a mais que Barcelona e Milan. Além disso, Luka Modric se tornou o jogador com mais títulos conquistados (27) com a camisa do clube espanhol em toda a história.

*Com informações da EFE

Publicado por Fernando Keller