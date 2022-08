Real Madrid oficializa venda de Casemiro ao Manchester United: ‘Parte da história’

O brasileiro chegou ao Santiago Bernabéu em 2015 e conquistou cinco taças da Liga dos Campeões, três do Mundial de Clubes e outras três do Espanhol

O Real Madrid oficializou na tarde desta sexta-feira, 19, a venda do meio-campista Casemiro ao Manchester United. Apesar de não revelar valores da negociação, a imprensa europeia afirma que os “Diabos Vermelhos” pagarão 60 milhões de euros, com mais 10 milhões de bônus em caso de metas alcançadas. Desta forma, o valor total da transação poderá chegar a 70 milhões de euros (cerca de R$ 365 milhões na cotação atual). Em comunicado, o clube espanhol agradeceu a passagem do brasileiro, que chegou em 2015 ao Santiago Bernabéu e conquistou cinco taças da Liga dos Campeões, três do Mundial de Clubes e outras três do Espanhol. “Real Madrid e Manchester United chegaram a um acordo sobre a transferência do jogador Carlos Henrique Casemiro. O Real Madrid gostaria de expressar sua gratidão e carinho por Casemiro, um jogador que já faz parte da história deste clube”, anunciou os merengues, que não pouparam elogios ao jogador brasileiro de 30 anos. “Casemiro sempre representará os valores do nosso clube na memória. Um jogador exemplar que deu tudo pelo Real Madrid. Aqui é e será sempre a sua casa e desejamos a ele e a toda a sua família muita sorte nesta nova etapa da sua vida”, disse o clube madrileno.